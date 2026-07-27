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Гришин: для Кривцова хорошо, что уехал Сперцян

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об игре "Краснодара" в 1-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Для Кривцова хорошо, что уехал Сперцян. Кривцов – игрок хорошего уровня. Я давно это говорил. Он заменил Эдуарда по позиции.

Са – это огромная потеря, но Боселли его сегодня заменил. Не думаю, что "Краснодар" в межсезонье многое потерял", - сказал сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 26 июля, в Казани состоялся матч первого тура Российской Премьер-Лиги между "Рубином" и "Краснодаром". Игра проходила на стадионе "Ак Барс Арена" и завершилась волевой победой гостей со счетом 3:1. Полузащитник "быков" Никита Кривцов вышел в стартовом составе и отметился забитым голом. Отметим, еще два мяча хавбека были отменены из?за офсайда.

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