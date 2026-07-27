Гришин: для Кривцова хорошо, что уехал Сперцян

"Для Кривцова хорошо, что уехал Сперцян. Кривцов – игрок хорошего уровня. Я давно это говорил. Он заменил Эдуарда по позиции.
Са – это огромная потеря, но Боселли его сегодня заменил. Не думаю, что "Краснодар" в межсезонье многое потерял", - сказал сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 26 июля, в Казани состоялся матч первого тура Российской Премьер-Лиги между "Рубином" и "Краснодаром". Игра проходила на стадионе "Ак Барс Арена" и завершилась волевой победой гостей со счетом 3:1. Полузащитник "быков" Никита Кривцов вышел в стартовом составе и отметился забитым голом. Отметим, еще два мяча хавбека были отменены из?за офсайда.