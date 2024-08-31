"Я не удивлюсь как тому, что Соболев может выиграть конкуренцию у таких сильных конкурентов, так и тому, что он может эту конкуренцию проиграть и в следующем году уйти в аренду в другой клуб", - цитирует слова Радимова "Матч ТВ".
Напомним, что ранее стало официально объявлено о том, что Александр Соболев подписал контракт с петербургским "Зенитом". Срок соглашения рассчитан на 3 года.
Ранее футболист выступал за "Спартак", в составе которого провел 140 матчей в официальных турнирах, забил 58 мячей и отдал 32 голевые передачи. Также российский форвард являлся игроком таких клубов как "Крылья Советов", "Енисей" и "Томь".
Трансферная стоимость Александра Соболева оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 7,5 млн евро.
Владислав Радимов высказался по поводу перехода Соболева в "Зенит"
Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал переход Александра Соболева из "Спартака" в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"