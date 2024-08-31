"Все, что он хотел, получил –осуждать Соболева не нужно. Он пришел в клуб, где есть деньги, трофеи. Соболев – не спартаковец, поэтому я спокойно отношусь к его трансферу", - сказал Мостовой в беседе с "РБ Спорт".
В московском "Спартаке" Александр Соболев выступал, начиная с сезона-2019/2020. За это время он провел за клуб 140 матчей, забил 58 голов и отдал 32 ассиста. В составе красно-белых российский форвард стал обладателем Кубка России.
30 августа футболист перешел в состав петербургского "Зенита", подписав контракт на 3 года с опцией продления еще на сезон.
Мостовой: осуждать Соболева не нужно
Экс-игрок московского "Спартака" Александр Мостовой высказался по поводу перехода Александра Соболева в "Зенит".
Фото: "Матч ТВ"