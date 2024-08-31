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Наир Тикнизян может перейти в московское "Динамо" из "Локомотива" за 8 миллионов евро

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"Динамо" заинтересовано в приобретении левого защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"
Защитник "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян заинтересовал московское "Динамо". Как сообщает Metaratings, бело-голубые планируют укрепить левый фланг обороны до конца трансферного окна, а Наир Тикнизян - один из вариантов. По данным источника, над осуществлением трансфера работает известный футбольный агент Тимур Гурцкая.

Сообщается, что "Локомотив" готов расстаться с Тикнизяном. Запрос "железнодорожников" составляет 8 миллионов евро. На старте сезона защитник принял участие в 8-ми матчах за "Локо" в чемпионате и Кубке страны. На счету Тикнизяна 2+2 по системе гол+пас.

Локомотив Динамо Российские трансферы Наир Тикнизян
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