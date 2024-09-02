Напомним, подопечные Мурада Мусаева в воскресенье на выезде одержали победу над "железнодорожниками", забив три безответных мяча. Сперцян начал встречу с первых минут и отметился голом, реализовав пенальти.
- "Краснодар" борется за чемпионство? Мы идем от игры к игре. Было сложное начало сезона, но мы ни разу не проиграли, в этом большой плюс. Команда сплотилась и смогла вместе добиться успеха на этом отрезке, - передает слова воспитанника "быков" "РБ-Спорт".
Сперцян также отметил, что неудачный старт сезона "быков" связан со сборами и матчами национальных команд.
Краснодарский клуб после удачного матча с "Локомотивом" поднялся на вторую строчку в таблице чемпионата, отставание от лидирующего "Зенита" составляет два очка.
Эдуард Сперцян высказался о борьбе за чемпионство РПЛ
Эдуард Сперцян, футболист "Краснодара", после матча седьмого тура РПЛ с "Локомотивом" высказался о чемпионской гонке.
Фото: ФК "Краснодар"