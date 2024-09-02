- Позитивно! Это не решение клуба, а решение комитета по этике. По-другому нельзя, ведь есть запрет на деятельность в футболе. Я просто не могу работать, - цитирует функционера "Чемпионат".
Напомним, в конце августа комитет по этике РФС дисквалифицировал Андреева на три года (два из них - условно) и оштрафовал на 300 тысяч рублей за неподобающее поведение после матче 5-го тура РПЛ с "Ростовом". Тогда Андреев, напомним, был недоволен работой судей и подверг их критике в нецензурной форме.
"Оренбург" в семи турах набрал шесть очков и идет на 12-м месте в таблице чемпионата. После паузы на матчи сборных клуб на своем поле примет столичный "Локомотив", матч пройдет 14 сентября, начало - 12:00 мск.
Андреев рассказал, как относится к своей отставке из "Оренбурга"
Дмитрий Андреев, покинувший должность спортивного директора "Оренбурга", рассказал, как относится к своему уходу из клуба.
Фото: ФК "Оренбург"