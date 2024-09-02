Как передает источник, "железнодорожники" возьмут воспитанника своей академии в аренду у венгерского клуба, все детали сделки уже согласованы.
За "Ференцварош" футболист провел 12 матчей, забил один гол и один раз ассистировал партнеру. Его трудовой договор с клубом из Будапешта действует до 2028 года, а рыночная стоимость оценивается в 1,8 млн евро.
В первой половине прошлого сезона Севикян выступал за "Пари НН".
"Локомотив" в текущем сезоне в семи турах набрал 15 баллов и идет на третьей строчке в таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на два очка.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Локомотив" арендует у "Ференцвароша" своего воспитанника
Форвард "Ференцвароша" Эдгар Севикян продолжит карьеру в "Локомотиве".
Фото: "Чемпионат"