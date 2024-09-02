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Источник: "Локомотив" арендует у "Ференцвароша" своего воспитанника

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Форвард "Ференцвароша" Эдгар Севикян продолжит карьеру в "Локомотиве".
Фото: "Чемпионат"
Как передает источник, "железнодорожники" возьмут воспитанника своей академии в аренду у венгерского клуба, все детали сделки уже согласованы.

За "Ференцварош" футболист провел 12 матчей, забил один гол и один раз ассистировал партнеру. Его трудовой договор с клубом из Будапешта действует до 2028 года, а рыночная стоимость оценивается в 1,8 млн евро.

В первой половине прошлого сезона Севикян выступал за "Пари НН".

"Локомотив" в текущем сезоне в семи турах набрал 15 баллов и идет на третьей строчке в таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на два очка.

Источник: "Чемпионат"

Эдгар Севикян Локомотив Ференцварош Российские трансферы
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