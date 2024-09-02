- Эдуард Сперцян. У него уже были шансы переехать в Европу, но пока он с нами. И вообще хочу сказать, что уровень российского чемпионата очень высок, поэтому многие могли бы играть в топ-лигах, - цитирует уругвайского легионера "быков" Legalbet.
Напомним, в летнее трансферное окно воспитанник "Краснодара" Матвей Сафонов заключил долгосрочное соглашение с "ПСЖ". Сумма трансфера, согласно данным СМИ, составила 20 миллионов евро.
"Краснодар" в воскресенье на выезде нанес поражение "Локомотиву" в игре 7-го тура РПЛ и поднялся на вторую строчку в таблице чемпионата. В активе команды Мурада Мусаева 15 очков, отставание от "Зенита", который на первом месте, составляет два очка.
Защитник "Краснодара" Оласа рассказал, кто из игроков команды может уехать в европейский топ-клуб
Защитник "Краснодара" Лукас Оласа ответил, кто из игроков команды может уехать в европейский топ-клуб вслед за Матвеем Сафоновым, который летом перебрался в "ПСЖ".
Фото: ФК "Краснодар"