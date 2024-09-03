На 8-й минуте матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и казанским "Рубином" в штрафной площади хозяев после контакта с хавбеком красно-белых Хесусом Мединой упал казанец Александр Зотов. Главный судья встречи Сергей Карасёв в данном эпизоде не зафиксировал нарушения правил со стороны Медины.
"Это непростой момент. На поле сложно разобраться, но по видео можно увидеть детали: никто не играет в мяч, ни игрок "Спартака", ни игрок "Рубина", но футболист казанцев ближе к мячу, он идет к мячу, а Медина сзади попадает по ноге. Это фол по неосторожности, он сбивает Зотова. Для меня это фол и пенальти", - сказал Лапочкин в эфире программы "8–16" на телеканале "Матч Премьер".
В итоге матч закончился победой "Спартака" со счётом 1:0. Москвичи набрали 14 очков и после семи туров расположились на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России. У "Рубина", в свою очередь, осталось 10 очков, которые позволяет ему занять десятую строчку.
Лапочкин полагает, что Карасёв в матче "Спартак" - "Рубин" не назначил пенальти в ворота хозяев
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил решение судьи Сергея Карасева в начале матча 7-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Рубином".
Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru