- В Кубке проиграли "Динамо". Но ничего страшного здесь нет. Сегодня такой формат Кубка, что можно проиграть матчи и выйти из группы. На сто процентов уверен, что "Спартак" выйдет из группы с первого места, максимум - со второго. Кубок - отдельная история, но был шанс для ребят, которые мало играют. Увы, они им не воспользовались, - передаёт слова Титова Metaratings.ru.
27 августа в матче 3 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России московский "Спартак" уступил на своём поле махачкалинскому "Динамо" со счётом 0:1. По итогам трёх сыгранных туров красно-белые возглавляют турнирную таблицу группы A с 6 очками в 3 матчах, столько же у махачкалинского и московского "Динамо", замыкают квартет самарские "Крылья Советов" с нулём очков.
По регламенту турнира первые две команды группы по итогам шести туров группового этапа продолжат борьбу за трофей в верхней сетке плей-офф (Пути РПЛ), третья - в нижней сетке плей-офф (Пути регионов), четвёртая покинет текущий розыгрыш Кубка.
Титов: в Кубке России "Спартак" проиграл махачкалинскому "Динамо", но ничего страшного здесь нет
Экс-полузащитник и экс-тренер "Спартака" Егор Титов высказался о выступлении красно-белых в Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"