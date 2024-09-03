- Почему он ушел из "Спартака"? Это же цепь событий. Началось всё с этих утренних завтраков, на которые надо приезжать всей команде - зачем, игроки дома не могут позавтракать? Зачем ехать через всю Москву на завтрак на базу? Потом тема со Слишковичем, который не взял его на главный на тот момент матч сезона - на Кубок в Калининград, и команда в итоге не вышла в финал. В итоге цепь этих мелких глупых событий и привела к тому, что у игрока появилась мысль об уходе. Плюс фактор агента, которому, вероятно, выгоден переход. Получилась целая комбинация, которой "Спартак" противостоять не смог, не было человека, который бы с игроком просто поговорил, убедил, что в клубе у него нет врагов, - передаёт слова Шалимова "РБ Спорт".
30 августа 2024 года было объявлено о переходе в "Зенит" из московского "Спартака" 27-летнего нападающего Александра Соболева. Сумма трансферной компенсации, по данным СМИ, составила 10 миллионов евро. Ранее Соболев был отстранён от тренировок с красно-белыми главным тренером Деяном Станковичем после того, как сообщил ему об утрате мотивации выступать за "Спартак" и желании перейти в петербургский "Зенит". В текущем сезоне футболист провёл за московский клуб один матч Российской премьер-лиги, не отметившись результативными действиями.
Ранее, в сезоне-2023/2024, у Соболева возникали конфликтные ситуации с главным тренером "Спартака" в то время испанцем Гильермо Абаскалем, из-за которых его также на некоторое время отстраняли от командных тренировок.
Шалимов - о нападающих "Зенита": Гонду - это не конкуренция Соболеву
Шалимов - о причинах ухода Соболева в "Зенит": получилась целая комбинация, которой "Спартак" противостоять не смог
Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов объяснил, что привело экс-нападающего "Спартака" Александра Соболева к решению перейти в "Зенит".
Фото: РПЛ