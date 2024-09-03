"Спартак" понабрал игроков, вообще какая-то несуразица. Резанули мне взгляд четыре темнокожих футболиста в "Спартаке", я, конечно, не расист, но все-таки команда российская и вроде как народная, хотелось бы там все-таки больше видеть именно воспитанников "Спартака", а не каких-то ребят, представляющих не наш футбол", - цитирует Червиченко "РИА Новости".
В последнем матче "Спартака" с казанским "Рубином" в рамках 7-го тура РПЛ в стартовом составе московского клуба вышли 6 легионеров: серб Срджан Бабич, молдаванин Олег Рябчук, аргентинец Эсекьель Барко, костариканец Манфред Угальде, парагваец Хесус Медина, конголезец Тео Бонгонда. На замену также вышли бразилец Маркиньос, суринамец Миэнти Абена, кабовердианец Кристофер Мартинс, ямаец Шамар Николсон.
"Я, конечно, не расист". Червиченко возмутился большим количеством темнокожих футболистов в "Спартаке"
Экс-владелец московского "Спартака" Андрей Червиченко рассказал о своём отношении к большому количеству темнокожих футболиста в составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"