"Вуячич в ближайшее время вернется в расположение клуба [из сборной Черногории - прим. ред.], где продолжит восстановление от травмы. Его повреждение не потребует операции", - сообщили представители пресс-службы "Рубина" журналистам "СЭ".
Центральный защитник "Рубина" Игор Вуячич получил травмы в матче 7-го тура РПЛ с московским "Спартаком". Против черногорского футболиста на 29-й минуте нарушил правила игрок красно-белых Даниил Денисов, который был наказан главным судьей встречи Сергеем Карасёвым жёлтой карточкой. В итоге капитан казанцев покинул поле на электромобиле.
Капитану "Рубина" Вуячичу операция не потребуется
Клубная пресс-служба сообщила, что капитан "Рубина" Игор Вуячич продолжит восстановление от травмы без проведения операции.
Фото: ФК "Рубин"