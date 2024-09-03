"ЦСКА не интересуется и никогда не интересовался футболистом по фамилии Мартино", - пишет Брейдо в своих соцсетях.
Напомним, что ранее появились слухи об интересе московского клуба к игроку "Олд Бойз" Анхело Мартино.
В составе аргентинского клуба футболист провел 58 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 6 голевых передач. Трансферная стоимость левого защитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1,3 млн евро.
В ЦСКА высказались по поводу интереса к Анхело Мартино
Глава пресс-службы клуба Кирилл Брейдо высказался по поводу слухов о том, что ЦСКА хочет приобрести Анхело Мартино.
Фото: ФК "Ньюэллс Олд Бойз"