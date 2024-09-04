"Как говорится, флаг ему в руки. Признаюсь, не очень верю в то, что Александр уж очень рвался в Питер, поскольку не знаю истинных причин. А они могут быть самыми разными - более выгодный контракт, желание проверить себя в новом клубе, доказать кому-то, что он большой игрок", - сказал Романцев.
Напомним, 30 августа пресс-служба "Зенита" официально объявило о переходе Александра Соболева из московского "Спартака". О трансфере писали в прессе на протяжении всего лета. Сам игрок заявил, что хотел уйти из команды ещё прошлым октябрем, с петербургским клубом он подписал контракт на три года с возможностью продления ещё на один сезон. Перед переходом в стан сине-бело-голубых руководство "Спартака" отстранило Соболева от тренировок с первой командой.
Команда Сергея Семака после семи сыгранных туров идет на первом месте с 17-ю набранными очками и опережая ближайших преследователей, "Краснодар" и "Локомотив", на два балла. В восьмом туре "Зенит" сыграет на выезде с московским ЦСКА, встреча пройдет 14 сентября.
Источник: "Спорт Экспресс"
Романцев - о переходе Соболева в "Зенит": как говорится, флаг ему в руки
Самый титулованный тренер в истории "Спартака" Олег Романцев прокомментировал переход нападающего Александра Соболева в петербургский "Зенит".
Фото: соцсети "Спартака"