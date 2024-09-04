"Мне лично Соболев не нравится, я бы никогда не купил его к себе в команду. Он тихушник. Где-то ножку подставит, где-то подтолкнёт исподтишка, и при этом делает вид, что ничего не сделал. А так игрок неплохой для нашего чемпионата", - сказал Первак.
30 августа петербургский "Зенит" официально объявил о трансфере Александра Соболева из "Спартака", с ним подписали контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон. Сам футболист заявил, что думал об уходе из московского клуба с октября прошлого года. Нападающий в начале текущего сезона остался без игровой практики после того, как руководство красно-белых отстранило его от тренировок с первой командой. Соболев успел провести на поле 67 минут в первом туре чемпионата, после этого он в заявку на матчи не попадал.
Источник: Metaratings
Первак: я бы никогда не купил Соболева к себе в команду. Он тихушник
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак прокомментировал переход нападающего Александра Соболева в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"