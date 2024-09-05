Как передает источник, Кордоба хочет получить в столичном клубе контракт сроком на три года с зарплатой 5 миллионов евро за сезон. В "Спартаке" же не готовы столько платить, так как с учетом зарплаты и суммы трансфера итоговая сумма может составить 35 миллионов евро. Отмечается, что 3 миллиона евро в год - это максимум, сколько готов платить "Спартак".
Также красно-белые не готовы платить за трансфер колумбийца более 15 миллионов евро. Сам "Краснодар", в свою очередь, готов расстаться с нападающим, у которого следующим летом истекает контракт с клубом.
31-летний Кордоба принадлежит "быкам" с 2021 года, перейдя из немецкой "Гарты". За это время он провел за краснодарскую команду 91 матч, отметился 46 забитыми мячами и 22 ассистами на партнеров. Трансферная стоимость Кордобы оценивается порталом Transfermarkt в 14 миллионов евро.
В текущем сезоне колумбиец принял участие в четырех играх РПЛ, забил один гол и дважды ассистировал партнерам. В матче седьмого тура РПЛ с "Локомотивом" (3:0) Кордоба получил красную карточку.
Источник: "РБ-Спорт"
Источник: Кордоба хочет получать в "Спартаке" 5 млн евро в год, клуб не готов столько платить
Вчера появилась информация, что "Спартак" хочет подписать колумбийского форварда "Краснодара" Джона Кордобу.
Фото: ФК "Краснодар"