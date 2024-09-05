- Доволен ли тем, что увидел в ЦСКА? Да. Всем доволен - что ожидал, то и увидел. Я счастлив в ЦСКА, - цитирует бывшего футболиста "Зенита" "РБ Спорт".
Напомним, помимо "Зенита", Круговой также выступал за "Уфу". Контракт игрока с "армейцами" рассчитан до лета 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кругового в 1,8 млн евро.
В нынешнем сезоне РПЛ Круговой провел за ЦСКА 7 матчей и записал на свой счет 2 ассиста на партнеров.
Круговой: в ЦСКА всем доволен - что ожидал, то и увидел
Защитник Данил Круговой, этим летом перебравшийся в ЦСКА, рассказал о своей адаптации в столичной команде.
Фото: "Матч ТВ"