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Круговой: в ЦСКА всем доволен - что ожидал, то и увидел

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Защитник Данил Круговой, этим летом перебравшийся в ЦСКА, рассказал о своей адаптации в столичной команде.
Фото: "Матч ТВ"
- Доволен ли тем, что увидел в ЦСКА? Да. Всем доволен - что ожидал, то и увидел. Я счастлив в ЦСКА, - цитирует бывшего футболиста "Зенита" "РБ Спорт".

Напомним, помимо "Зенита", Круговой также выступал за "Уфу". Контракт игрока с "армейцами" рассчитан до лета 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кругового в 1,8 млн евро.

В нынешнем сезоне РПЛ Круговой провел за ЦСКА 7 матчей и записал на свой счет 2 ассиста на партнеров.

Данил Круговой ЦСКА Зенит
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