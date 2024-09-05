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Лепёхин предположил, сколько голов Соболев забьет за "Зенит" в этом сезоне

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Бывший игрок "Зенита" Константин Лепёхин считает, что новичок петербургской команды Александр Соболев сможет забить 15 голов в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
- Если будет играть в составе, то будет забивать. Сколько матчей выйдет, столько голов и будет. Может, в каком-то матче не забьет, а в другом забьет два. Если сыграет 15 матчей, то 15 голов и будет, - передает слова экс-игрока "Зенита" Legalbet.

Напомним, Соболев заключил трехлетний контракт с "Зенитом" в конце августа, его предыдущим клубом был столичный "Спартак". В этом сезоне РПЛ форвард сыграл только в одном матче - против "Оренбурга" в стартовом туре РПЛ.

Вчера Соболев провел первое тренировочное занятие с новой командой. Его дебют за "Зенит" может состояться 14 сентября - соперником "Зенита" станет ЦСКА, начало встречи запланировано на 16:30 мск.

Команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 баллов в семи турах.

Константин Лепехин Александр Соболев Зенит
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