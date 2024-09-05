- Думаю, с каждой новой игрой мы должны быть все лучше и лучше. Поэтому надежды на призовые места мы не теряем, будем бороться за чемпионство, - передает слова Костина ТАСС.
"Динамо" в новом сезоне РПЛ провели семь матчей и набрало 13 очков, клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице.
В следующем туре подопечные Марцела Лички на своем поле сыграют против грозненского "Ахмата", встреча пройдет 15 сентября, стартовый свисток прозвучит в 14:15 мск.
Напомним, в седьмом туре РПЛ бело-голубые на выезде поделили очки с "Оренбургом" (2:2), упустив победу в концовке встречи.
Глава ВТБ: надежды на призовые места "Динамо" не теряет, будем бороться за чемпионство
Андрей Костин, руководитель ВТБ, заявил, что столичное "Динамо" в этом сезоне будет бороться за золотые медали.
Фото: ТАСС