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Глава ВТБ: надежды на призовые места "Динамо" не теряет, будем бороться за чемпионство

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Андрей Костин, руководитель ВТБ, заявил, что столичное "Динамо" в этом сезоне будет бороться за золотые медали.
Фото: ТАСС
- Думаю, с каждой новой игрой мы должны быть все лучше и лучше. Поэтому надежды на призовые места мы не теряем, будем бороться за чемпионство, - передает слова Костина ТАСС.

"Динамо" в новом сезоне РПЛ провели семь матчей и набрало 13 очков, клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре подопечные Марцела Лички на своем поле сыграют против грозненского "Ахмата", встреча пройдет 15 сентября, стартовый свисток прозвучит в 14:15 мск.

Напомним, в седьмом туре РПЛ бело-голубые на выезде поделили очки с "Оренбургом" (2:2), упустив победу в концовке встречи.

Андрей Костин Динамо
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