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"Все просто посмеялись". Пиняев рассказал о своей реакции на новость о драке с Дзюбой

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Вингер московского "Локомотива" Сергей Пиняев рассказал, как отреагировал на новость в СМИ о драке со своим партнером по команде Артемом Дзюбой.
Фото: "СЭ"
Напомним, в ноябре прошлого года появилась информация, что после матча со "Спартаком" у Дзюбы и Пиняева произошел конфликт. Сообщалось, что Дзюба во время игры высказал 19-летнему игроку свое недовольство за несколько подряд неудачных действий, Пиняев же огрызнулся в ответ, а после матча в раздевалке произошла потасовка.

- Драка с Дзюбой? Ее не было. Когда эти сообщения появились, я был в сборной. Все просто посмеялись. Такая работа у СМИ. Главное, чтобы побольше человек прочитали, от этого зависит успешность медиа. Да, люди прочитали. Но было ли это на самом деле? Нет, - цитирует Пиняева "СЭ".

Пиняев принадлежит "железнодорожникам" с зимы прошлого года. Дзюба покинул московский клуб по окончании прошлого сезона в связи с истечением срока трудового договора.

Сергей Пиняев Артем Дзюба Локомотив
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