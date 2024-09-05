Напомним, в ноябре прошлого года появилась информация, что после матча со "Спартаком" у Дзюбы и Пиняева произошел конфликт. Сообщалось, что Дзюба во время игры высказал 19-летнему игроку свое недовольство за несколько подряд неудачных действий, Пиняев же огрызнулся в ответ, а после матча в раздевалке произошла потасовка.
- Драка с Дзюбой? Ее не было. Когда эти сообщения появились, я был в сборной. Все просто посмеялись. Такая работа у СМИ. Главное, чтобы побольше человек прочитали, от этого зависит успешность медиа. Да, люди прочитали. Но было ли это на самом деле? Нет, - цитирует Пиняева "СЭ".
Пиняев принадлежит "железнодорожникам" с зимы прошлого года. Дзюба покинул московский клуб по окончании прошлого сезона в связи с истечением срока трудового договора.
"Все просто посмеялись". Пиняев рассказал о своей реакции на новость о драке с Дзюбой
Вингер московского "Локомотива" Сергей Пиняев рассказал, как отреагировал на новость в СМИ о драке со своим партнером по команде Артемом Дзюбой.
Фото: "СЭ"