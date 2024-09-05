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КДК РФС оштрафовал "Спартак" и Деяна Станковича за нарушения в матче 7-го тура РПЛ

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Глава контрольно?дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о штрафах, которые были выписаны по итогам матчей 7-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
"Болельщики "Спартака" массово скандировали оскорбления в адрес судьи — штраф 30 тысяч рублей. Главный тренер Деян Станкович выходил за пределы технической зоны — штраф 30 тыс. руб. Аналогично оштрафованы главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов (30 тыс.), главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев (10 тыс.) и главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев (30 тыс.)", - приводит слова Григорьянца "Матч ТВ".

Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и казанским "Рубином" завершился минимальной победой хозяев со счётом 1:0. Главным судьёй в этой игре был Сергей Карасёв.

Кроме того, в прошлые выходные встречались московский "Локомотив" и "Краснодар", в встрече которых сильнейшими оказались чёрно-зелёные со счётом 3:0. Махачкалинское "Динамо", в свою очередь, на выезде одержало победу над самарскими "Крыльями Советов" со счётом 1:0.

КДК РФС Спартак Деян Станкович Рубин Рашид Рахимов Мурад Мусаев Краснодар
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