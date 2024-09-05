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Канчельскис: в "Крыльях" Сергеев будет много забивать и станет лучшем бомбардиром

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Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил трансфер нападающего Ивана Сергеева из "Зенита" в самарские "Крылья Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Мог оставаться в "Зените", но он там мало играет, больше сидит на скамейке. Радует, что у него есть желание больше выходить на поле. Думаю, в "Крыльях" он будет много забивать и станет лучшем бомбардиром. В РПЛ в пятёрке должен быть. Много футболистов, кто составит ему конкуренцию", - сказал Канчельскис.

"Крылья Советов" 5 сентября официально объявили о переходе Ивана Сергеева из петербургского "Зенита". По информации СМИ, сумма трансфера составила около двух миллионов евро. Футболист заявил, что пока не знает, какую зарплату будет получать в самарском клубе, уточнив, что переехал из Санкт-Петербурга в Самару не ради денег. В "Крыльях" сообщили, что переходу 29-летнего форварда помог врио губернатора Самарской области.

Напомним, ранее Сергеев уже выступал за самарскую команду, на его счету 51 забитый мяч и 15 ассистов в 66 матчах. После семи туров "Крылья Советов" идут на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков.

Источник: Legalbet

Андрей Канчельскис Иван Сергеев
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