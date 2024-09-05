Сообщается, что при перепродаже футболиста "Витория Гимарайнш" получит 15% от суммы компенсации, которую выручит "Спартак". Кроме того, если красно-белые станут чемпионами России, то португальскому клубу будет выплачено 250 тыс. евро, а при участии Мангаша в половине от всех матчей "Спартака" - ещё 250 тыс. евро.
Ранее СМИ передавали, что переход португальского защитника уже согласован. Сумма компенсации должна составить 2 млн евро (при рыночной стоимости футболиста 4 млн евро).
Источник: страница журналиста Record Педро Мораес в социальной сети
Источник: если "Спартак" после перехода Мангаша выиграет РПЛ, то "Витория Гимарайнш" получит 250 тыс евро
Стали известны финансовые условия перехода левого защитника Рикарду Мангаша из "Витории Гимарайнш" в московский "Спартак".
Фото: Getty Images