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Источник: если "Спартак" после перехода Мангаша выиграет РПЛ, то "Витория Гимарайнш" получит 250 тыс евро

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Стали известны финансовые условия перехода левого защитника Рикарду Мангаша из "Витории Гимарайнш" в московский "Спартак".
Фото: Getty Images
Сообщается, что при перепродаже футболиста "Витория Гимарайнш" получит 15% от суммы компенсации, которую выручит "Спартак". Кроме того, если красно-белые станут чемпионами России, то португальскому клубу будет выплачено 250 тыс. евро, а при участии Мангаша в половине от всех матчей "Спартака" - ещё 250 тыс. евро.

Ранее СМИ передавали, что переход португальского защитника уже согласован. Сумма компенсации должна составить 2 млн евро (при рыночной стоимости футболиста 4 млн евро).

Источник: страница журналиста Record Педро Мораес в социальной сети

Спартак Российские трансферы
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