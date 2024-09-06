"На то, что говорит Мостовой, смысла отвечать нет, вы сами всё знаете и можете на это ответить", — передаёт слова Карпина "Чемпионат".
Сборная Россия 5 сентября в товарищеской игре одержала разгромную победу над командой Вьетнама со счётом 3:0. 7 сентября национальной команде под руководством Валерия Карпина предстоит встреча со сборной Таиланда.
"Смысла нет". Валерий Карпин не стал отвечать на критику Александра Мостового
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на критику Александра Мостового, который считает, что играми с командами уровня Вьетнама мы унижаем себя.
Фото: РФС