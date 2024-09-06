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"Смысла нет". Валерий Карпин не стал отвечать на критику Александра Мостового

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на критику Александра Мостового, который считает, что играми с командами уровня Вьетнама мы унижаем себя.
Фото: РФС
"На то, что говорит Мостовой, смысла отвечать нет, вы сами всё знаете и можете на это ответить", — передаёт слова Карпина "Чемпионат".

Сборная Россия 5 сентября в товарищеской игре одержала разгромную победу над командой Вьетнама со счётом 3:0. 7 сентября национальной команде под руководством Валерия Карпина предстоит встреча со сборной Таиланда.

Валерий Карпин Александр Мостовой Сборная России Сборная Вьетнама
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