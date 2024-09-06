"Правильно, что Сергеев перешёл в "Крылья Советов", в "Зените" он не имел постоянной игровой практики. Любому футболисту надо играть, а не сидеть на замене. В "Крыльях Советов" болеет Гарре и летом ушёл Салтыков, а также есть много моментов, которые не позволяют команде подняться наверх турнирной таблицы. Сергеев после перехода возьмёт на себя бразды лидера команды, которым был до "Зенита", а также передаст получивший опыт остальным футболистам", - сказал Тарханов.
"Крылья Советов" официально объявили о переходе нападающего Ивана Сергеева из "Зенита" 5 сентября. По информации СМИ, сумма трансфера составила около двух миллионов евро. В клубе уточнили, что участие в переговорном процессе принимал врио губернатора Самарской области и помог реализовать этот трансфер. Нападающий ранее уже выступал за самарский клуб, принял участие в 66 матчах, в которых забил 51 гол, отдал 15 голевых передач, в сезоне 2020/21 стал лучшим бомбардиром, когда команда выступала в Первой лиге.
В "Зените" Иван сыграл 93 матча, забил 30 голов и сделал 15 ассистов, в составе сине-бело-голубых 29-летний форвард стал трехкратным чемпионом России, выигрывал Кубок России и трижды становился обладателем Суперкубка.
После семи туров "Крылья Советов" занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 6 очков. В 8-м туре самарцы сыграют в гостях с казанским "Рубином".
Источник: "Чемпионат"
Тарханов - о переходе Сергеева из "Зенита" в "Крылья": любому футболисту надо играть, а не сидеть на замене
Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал трансфер нападающего Александра Сергеева из "Зенита" в самарские "Крылья Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"