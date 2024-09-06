Матч Россия - Таиланд могут отменить из-за супертайфуна

Товарищескую встречу между сборными России и Таиланда могут отменить из-за сильного тайфуна.

Фото: РФС

Супертайфун "Яги" пятой самой опасной категории мощности обрушился на Юго-Восточную Азию. Под его влияние попала инфраструктура: ливни вызывают оползни, штормовой ветер валит деревья и конструкции.



Ранее в Российском футбольном союзе прокомментировали возможность отмены игры, предположив, что товарищеская встреча всё же состоится.



Товарищеский матч между сборными России и Таиланда запланирован на 7 сентября. Игра состоится в Ханое, столице Вьетнама. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:00 по московскому времени. В минувший четверг, 5 сентября, россияне обыграли национальную команду Вьетнама со счетом 3:0.



Источник: Telegram-канал "Первый спорт".