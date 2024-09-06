"В прошлом сезоне "Краснодар" доказал, что может бороться за чемпионство. Я уверен, что в этом году продолжат борьбу, тем более у них есть такие сильны футболисты как Кордоба и Сперцян. Но в целом, игра команды за годы не меняется. У них сейчас хорошая и боеспособная команда", - сказал Мовсисян.
После семи туров "Краснодар" делит с "Локомотивом" второе и третье места. Обе команды набрали по 15 очков и отстают от лидера "Зенита" на два балла. В последней игре "быки" обыграли "железнодорожников" со счетом 3:0, что позволило им улучшить свою позицию в турнирной таблице. В 8-м туре краснодарский клуб примет на своем поле "Ростов".
Напомним, в прошлом сезоне "Краснодар" впервые в своей истории завоевал серебряные медали российского чемпионата. В решающем матче последнего 30-го тура "быки" добились минимальной победы над московским "Динамо" 1:0.
Источник: Metaratings
Мовсисян: в этом сезоне "Краснодар" продолжит бороться за чемпионство
Бывший нападающий "Краснодара" Юра Мовсисян поделился ожиданиями от игры краснодарской команды в текущем сезон РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"