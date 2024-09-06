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Источник: "Фейеноорд" интересуется экс-игроком "Локомотива" Антоном Миранчуком

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Нидерландский "Фейеноорд" проявляет интерес к бывшему полузащитнику "Локомотива" Антону Миранчуку.
Фото: ФК "Локомотив"
Ранее в СМИ сообщали, что россиянином также интересуется другой голландский клуб "Аякс", который сейчас ищет варианты усиления линии атаки.

Антон Миранчук прошлый сезон провел в московском "Локомотиве", после окончания контракта игрок не стал продлевать соглашение и ушел на рынок свободных агентов. Миранчук до сих пор находится в поиске нового клуба.

В прошлом сезоне 29-летний полузащитник забил восемь голов и сделал семь голевых передач в 38 матчах за красно-зеленых.

Источник: "Спорт Экспресс"

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