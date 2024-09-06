Ранее в СМИ сообщали, что россиянином также интересуется другой голландский клуб "Аякс", который сейчас ищет варианты усиления линии атаки.
Антон Миранчук прошлый сезон провел в московском "Локомотиве", после окончания контракта игрок не стал продлевать соглашение и ушел на рынок свободных агентов. Миранчук до сих пор находится в поиске нового клуба.
В прошлом сезоне 29-летний полузащитник забил восемь голов и сделал семь голевых передач в 38 матчах за красно-зеленых.
Источник: "Спорт Экспресс"
Источник: "Фейеноорд" интересуется экс-игроком "Локомотива" Антоном Миранчуком
Нидерландский "Фейеноорд" проявляет интерес к бывшему полузащитнику "Локомотива" Антону Миранчуку.
Фото: ФК "Локомотив"