"Мне могут сказать - а с кем играть сборной России? Можно было не лететь во Вьетнам, а дома сыграть против какой-нибудь команды или между собой. У нас же все время есть расширенный список игроков сборной, в который входят 40-50 человек. Так сделайте три команды и сыграйте между собой. И пользы будет гораздо больше, чем от матчей со сборными Вьетнама и Таиланда" - цитирует Мостового "РИА Новости".
В сентябрьскую паузу на международные матчи Российский футбольный союз договорился о проведении товарищеских матчей со сборными Вьетнама (115-е место в рейтинге ФИФА) и Таиланда (101-е место в рейтинге ФИФА). Встреча со сборной Вьетнама прошла 5 сентября в Ханое и завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 3:0.
7 сентября российской сборной там же предстоит встреча с командой Таиланда. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:00 по московскому времени.
"Пользы будет больше, чем от матчей с Вьетнамом и Таиландом". Мостовой рассказал, с кем стоило играть сборной России
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой предложил, как национальной команде можно было использовать паузу на международные матчи.
Фото: Михаил Зимин / "Матч ТВ"