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"Там лажа уже не прокатит". Отец Константина Тюкавина прокомментировал желание сына сыграть в Европе

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Александр Тюкавин, отец форварда московского "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал о желании сына перейти в клуб одного из сильнейших европейских чемпионатов.
Фото: Алексей Даничев / "РИА Новости"
"Костя хочет попробовать себя в сильнейших чемпионатах. Получится или не получится – другой вопрос. Но там тебя никто не будет гладить по головке за то, что ты лучший игрок РПЛ. Там надо постоянно доказывать, что ты достоин места в составе. Там лажа уже не прокатит", - передаёт слова Александра Тюкавина Metaratings.

Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В составе основной команды бело-голубых нападающий провёл 137 матчей, в которых забил 41 гол, отдал 28 результативных передач и получил 4 жёлтые карточки.

Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 16 млн евро. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до конца сезона-2027/28.

Константин Тюкавин Динамо
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