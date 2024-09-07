Матч должен был пройти сегодня во вьетнамской столице Ханое, старт игры был запланирован на 16:00 по московскому времени.
Как сообщается в телеграм-канале сборной России, матч не состоится из-за надвигающегося тайфуна, который может стать сильнейшим за последние десять лет. Дата и время проведения встречи на данный момент неизвестны.
Напомним, 5 сентября коллектив Валерия Карпина в товарищеском матче одержал победу над сборной Вьетнама, трижды поразив ворота соперника. Голами в составе российской национальной команды отметились Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев. Защитник вьетнамцев Ван Тхань Ву один мяч забил в свои ворота.
Матч между сборными России и Таиланда сегодня не состоится
Товарищеская встреча между сборными России и Вьетнама не состоится 7 сентября.
Фото: РФС