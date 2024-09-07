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Товарищеские матчи. Сборные

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Матч между сборными России и Таиланда сегодня не состоится

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Товарищеская встреча между сборными России и Вьетнама не состоится 7 сентября.
Фото: РФС
Матч должен был пройти сегодня во вьетнамской столице Ханое, старт игры был запланирован на 16:00 по московскому времени.

Как сообщается в телеграм-канале сборной России, матч не состоится из-за надвигающегося тайфуна, который может стать сильнейшим за последние десять лет. Дата и время проведения встречи на данный момент неизвестны.

Напомним, 5 сентября коллектив Валерия Карпина в товарищеском матче одержал победу над сборной Вьетнама, трижды поразив ворота соперника. Голами в составе российской национальной команды отметились Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев. Защитник вьетнамцев Ван Тхань Ву один мяч забил в свои ворота.

Сборная России Сборная Таиланда
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