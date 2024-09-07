- Было понимание, что Иван - основной вариант в нашем трансферном списке, он шел первым номером.
Были очень сложные и достаточно длительные переговоры. Мы могли подождать Сергеева чуть дольше, чем других футболистов, потому что хорошо понимаем его возможности. Наверняка ему понадобится меньше времени на адаптацию в команде. Надеемся, что начнет приносить пользу команде как можно раньше, - цитирует главного тренера самарского клуба "Матч ТВ".
Напомним, Сергеев уже выступал за "Крылья Советов" с 2020 по 2021 год. О возвращении Сергеева из "Зенита" самарский клуб объявил на этой неделе, контракт с футболистом подписан до 2027 года.
В нынешнем сезоне 29-летний Сергеев провел три матча в РПЛ и отметился одним забитым мячом. Трансферная стоимость форварда оценивается порталом Transfermarkt в пять миллионов евро.
"Крылья Советов" в текущем сезоне в семи турах набрали шесть очков и идут на 10-й строчке в таблице чемпионата. В следующем матче самарцы на выезде встретятся с "Рубином", игра пройдет 13 сентября.
Главный тренер "Крыльев Советов": надеемся, Сергеев начнет приносить пользу как можно раньше
Игорь Осинькин, наставник "Крыльев Советов", высказался о новичке клуба Иване Сергееве.
Фото: ФК "Зенит"