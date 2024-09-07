Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Урал
11:30
РоторНе начат
Шинник
15:00
УфаНе начат
Алания
17:00
СочиНе начат
КАМАЗ
17:30
ЧерноморецНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Фарерские острова
16:00
Северная МакедонияНе начат
Молдова
19:00
МальтаНе начат
Грузия
19:00
ЧехияНе начат
Ирландия
19:00
АнглияНе начат
Армения
19:00
ЛатвияНе начат
Украина
21:45
АлбанияНе начат
Нидерланды
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Греция
21:45
ФинляндияНе начат
Германия
21:45
ВенгрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
Отменён
ТаиландОтменён

Главный тренер "Крыльев Советов": надеемся, Сергеев начнет приносить пользу как можно раньше

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Игорь Осинькин, наставник "Крыльев Советов", высказался о новичке клуба Иване Сергееве.
Фото: ФК "Зенит"
- Было понимание, что Иван - основной вариант в нашем трансферном списке, он шел первым номером.

Были очень сложные и достаточно длительные переговоры. Мы могли подождать Сергеева чуть дольше, чем других футболистов, потому что хорошо понимаем его возможности. Наверняка ему понадобится меньше времени на адаптацию в команде. Надеемся, что начнет приносить пользу команде как можно раньше, - цитирует главного тренера самарского клуба "Матч ТВ".

Напомним, Сергеев уже выступал за "Крылья Советов" с 2020 по 2021 год. О возвращении Сергеева из "Зенита" самарский клуб объявил на этой неделе, контракт с футболистом подписан до 2027 года.

В нынешнем сезоне 29-летний Сергеев провел три матча в РПЛ и отметился одним забитым мячом. Трансферная стоимость форварда оценивается порталом Transfermarkt в пять миллионов евро.

"Крылья Советов" в текущем сезоне в семи турах набрали шесть очков и идут на 10-й строчке в таблице чемпионата. В следующем матче самарцы на выезде встретятся с "Рубином", игра пройдет 13 сентября.

Игорь Осинькин Иван Сергеев Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится