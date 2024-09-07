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В "Дубай Юнайтед" рассказали о зарплате новичка клуба Промеса

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Илие Чебану, гендиректор клуба "Дубай Юнайтед", рассказал о зарплате, которую будет получать новичок команды Квинси Промес.
Фото: ФК "Спартак"
Эмиратский клуб ранее объявил о подписании контракта с экс-игроком "Спартака".

- Он перешёл к нам как свободный агент, но его зарплата — это где-то 15% годового бюджета клуба. Не такая большая сумма, как могла бы быть, - цитирует гендиректора "Дубай Юнайтед" "РБ Спорт".

1 июля красно-белые сообщили о расставании с нидерландским футболистом в связи с истечением срока трудового договора. Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, после чего перешел в "Севилью." Спустя три года Промес вернулся в столичную команду.

Всего на счету футболиста 235 матчей за красно-белых, в которых он 114 раз поразил ворота соперников. На данный момент Промес не может покидать ОАЭ из-за судебного разбирательства.

Квинси Промес Спартак
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