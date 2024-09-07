Эмиратский клуб ранее объявил о подписании контракта с экс-игроком "Спартака".
- Он перешёл к нам как свободный агент, но его зарплата — это где-то 15% годового бюджета клуба. Не такая большая сумма, как могла бы быть, - цитирует гендиректора "Дубай Юнайтед" "РБ Спорт".
1 июля красно-белые сообщили о расставании с нидерландским футболистом в связи с истечением срока трудового договора. Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, после чего перешел в "Севилью." Спустя три года Промес вернулся в столичную команду.
Всего на счету футболиста 235 матчей за красно-белых, в которых он 114 раз поразил ворота соперников. На данный момент Промес не может покидать ОАЭ из-за судебного разбирательства.
В "Дубай Юнайтед" рассказали о зарплате новичка клуба Промеса
Илие Чебану, гендиректор клуба "Дубай Юнайтед", рассказал о зарплате, которую будет получать новичок команды Квинси Промес.
Фото: ФК "Спартак"