"Вратарская психология отличается от психологии других футболистов. Да, когда не играешь, можешь начать сомневаться в себе. Но это как раз таки та самая проверка на прочность. Со стороны я много слышал и читал в духе "ты не можешь, ты не готов". А я знаю, что могу. Только надо это показать – в первую очередь самому себе", - сказал Васютин.
Александр Васютин является воспитанником академии "Зенита", всю карьеру, за исключением аренд. Голкипер провел в петербургском клубе, однако за всё время провел только 12 игр (1080 минут), в которых пропустил 14 мячей. В это летнее трансферное окно сине-бело-голубые приобрели вратаря "Балтики" Евгения Латышонка, с 29-летним Васютиным не стали продлевать контракт.
Голкипер сейчас защищает ворота тольяттинского "Аркона", куда он перешел в качестве свободного агента. В новом клубе экс-зенитовец отыграл на ноль в одном матче РПЛ, также на его счету две игры в Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро, его контракт с тольяттинцами действует до июня 2026 года.
Источник: "Чемпионат"
Экс-голкипер "Зенита" Васютин: много читал в духе "ты не можешь, ты не готов". А я знаю, что могу
Бывший вратарь "Зенита" Александр Васютин рассказал, как отсутствие игровой практики сказалось на его психологическое состояние.
Фото: ФК "Зенит"