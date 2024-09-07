"Наверное, такой матч был бы интереснее для зрителей, чем игра против Вьетнама. Не знаю, в каком состоянии находится сборная России, но мне кажется, что команда легионеров РПЛ обыграла бы их. Нет сомнений. Особенно если бы играли все бразильцы "Зенита", - сказал Петржела.
Напомним, ФИФА и УЕФА в 2022 года отстранили сборную России от участия в международных турнирах. Национальная команд с тех пор играла с различными сборными из Африки, Средней Азии, с Кубой и Сербией. После последнего товарищеского матча с Вьетнамом в футбольном сообществе вновь поднялась тема слабых соперников. Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев предложил проводить товарищеские встречи с российскими командами, например, с клубом "Чертаново".
Сборная России во время международной паузы улетела в Ханой, где обыграла в товарищеской встрече принимающую сторону сборную Вьетнама (3:0). Россияне должны были сыграть с командой Таиланда 7 сентября, но матч отменили из-за тайфуна "Яги", который обрушился на Юго-Восточную Азию.
Источник: "РБ Спорт"
Петржела: нет сомнений, что сборная легионеров РПЛ обыграла бы сборную России
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что сборная легионеров из РПЛ обыграла бы сборную России.
Фото: РФС