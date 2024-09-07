По информации источника, Антон на данный момент не рассматривает переезд в Санкт-Петербург и хочет играть в зарубежном клубе, как его брат Алексей.
Антон Миранчук в конце прошлого сезона не стал подписывать новый контракт с московским "Локомотивом", в клубе он провел всю свою карьеру и стал с ним чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок России и один раз Суперкубок. В настоящее время 29-летний Миранчук ищет варианты для продолжения карьеры, находясь на рынке свободных агентов.
Ранее в СМИ сообщали, что российским игроком интересовались голландские клубы "Аякс" и "Фейеноорд". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
Напомним, летнее трансферное окно в России будет открыто до 12 сентября.
Источник: Sport24
Источник: "Зенит" заинтересован в Антоне Миранчуке, футболист хочет играть за рубежом
Петербургский "Зенит" по-прежнему заинтересован в подписании бывшего полузащитника "Локомотива" Атона Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"