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Источник: "Зенит" заинтересован в Антоне Миранчуке, футболист хочет играть за рубежом

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Петербургский "Зенит" по-прежнему заинтересован в подписании бывшего полузащитника "Локомотива" Атона Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, Антон на данный момент не рассматривает переезд в Санкт-Петербург и хочет играть в зарубежном клубе, как его брат Алексей.

Антон Миранчук в конце прошлого сезона не стал подписывать новый контракт с московским "Локомотивом", в клубе он провел всю свою карьеру и стал с ним чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок России и один раз Суперкубок. В настоящее время 29-летний Миранчук ищет варианты для продолжения карьеры, находясь на рынке свободных агентов.

Ранее в СМИ сообщали, что российским игроком интересовались голландские клубы "Аякс" и "Фейеноорд". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Напомним, летнее трансферное окно в России будет открыто до 12 сентября.

Источник: Sport24

Антон Миранчук Зенит Российские трансферы
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