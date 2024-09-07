Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Урал
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
УфаЗавершен
Алания
1 - 1 1 1
СочиЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
ЧерноморецЗавершен

Лига Наций УЕФА

Новости
Фарерские острова
1 - 1 1 1
Северная МакедонияЗавершен
Молдова
2 - 0 2 0
МальтаЗавершен
Грузия
4 - 1 4 1
ЧехияЗавершен
Ирландия
0 - 2 0 2
АнглияЗавершен
Армения
4 - 1 4 1
ЛатвияЗавершен
Украина
1 - 1 1 1
Албания2 тайм
Нидерланды
3 - 1 3 1
Босния и Герцеговина2 тайм
Греция
2 - 0 2 0
Финляндия2 тайм
Германия
3 - 0 3 0
Венгрия2 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
Отменён
ТаиландОтменён

Семшов: лучший тренер первого отрезка сезона — Семак

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок сборной России по футболу Игорь Семшов поделился своим мнением о том, кто после 7-го тура РПЛ сезона-2024/25 является лучшим тренером.
Фото: ФК "Зенит"
"Несмотря на то, что "Зенит" потерял очки в двух играх, команда идет на первом месте. Значит лучший тренер первого отрезка сезона — Семак. Тут все логично. Для меня здесь не нужно сильно копаться. Если команда образно заняла первое место, даже при плохом и невнятном футболе, значит этот тренер — лучший. "Локомотив" Галактионова и "Спартак" Станковича выглядели неплохо, но лучший — тот, кто идет на первом месте", - приводит слова Семшова "СЭ".

После седьмого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимает петербургский "Зенит", главным тренером которого является Сергей Семак. Сине-бело-голубые одержали 5 побед, дважды сыграли вничью и, тем самым, набрали 17 очков. В восьмом туре петербуржцы на выезде сыграют с московским ЦСКА.

Следом за "Зенитом" в чемпионате России идут "Краснодар" (15 очков, главный тренер - Мурад Мусаев), московский "Локомотив" (15 очков, главный тренер - Михаил Галактионов), московский "Спартак" (14 очков, главный тренер - Деян Станкович).

Михаил Галактионов Игорь Семшов Зенит Спартак Локомотив Деян Станкович
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится