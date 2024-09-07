"Несмотря на то, что "Зенит" потерял очки в двух играх, команда идет на первом месте. Значит лучший тренер первого отрезка сезона — Семак. Тут все логично. Для меня здесь не нужно сильно копаться. Если команда образно заняла первое место, даже при плохом и невнятном футболе, значит этот тренер — лучший. "Локомотив" Галактионова и "Спартак" Станковича выглядели неплохо, но лучший — тот, кто идет на первом месте", - приводит слова Семшова "СЭ".
После седьмого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимает петербургский "Зенит", главным тренером которого является Сергей Семак. Сине-бело-голубые одержали 5 побед, дважды сыграли вничью и, тем самым, набрали 17 очков. В восьмом туре петербуржцы на выезде сыграют с московским ЦСКА.
Следом за "Зенитом" в чемпионате России идут "Краснодар" (15 очков, главный тренер - Мурад Мусаев), московский "Локомотив" (15 очков, главный тренер - Михаил Галактионов), московский "Спартак" (14 очков, главный тренер - Деян Станкович).
Семшов: лучший тренер первого отрезка сезона — Семак
Бывший игрок сборной России по футболу Игорь Семшов поделился своим мнением о том, кто после 7-го тура РПЛ сезона-2024/25 является лучшим тренером.
Фото: ФК "Зенит"