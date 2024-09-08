"Вы хотите, чтобы я уже закончил? Не знаю, посмотрим, где я окажусь. Сейчас я в "Химках" — кто знает, как жизнь повернется. Наберите в "Спартак", скажите, что я готов там закончить карьеру", - цитирует Глушакова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Денис Глушаков провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 8 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего игрока в 150 тысяч евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца сезона.
На счету полузащитника 173 матча за московский "Спартак" во всех турнирах, 23 забитых мяча и 10 результативных передач.
Глушаков: наберите в "Спартак", скажите, что я готов там закончить карьеру
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков высказался о возможном завершении карьеры.
Фото: ФК "Химки"