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Александр Медведев высказался об оскорбительных кричалках фанатов в адрес Александра Соболева

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Председатель совета директоров "Зенита" Александр Медведев высказался об оскорбительных кричалках фанатов в адрес Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Кто первый обзывается, тот сам так называется", - цитирует Медведева Odds.ru

Сегодня, 8-го сентября, "Зенит-2" одержал победу над "Знамя Труда" со счетом 2:0. Фанаты сине-бело-голубых выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес форварда "Зенита" Александра Соболева.

Напомним, что нападающий перешел в петербургский клуб из московского "Спартака" этим летом. Сообщалось, что петербуржцы заплатили за игрока 10 миллионов евро.

Зенит Александр Медведев Александр Соболев
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