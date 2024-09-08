"Кто первый обзывается, тот сам так называется", - цитирует Медведева Odds.ru
Сегодня, 8-го сентября, "Зенит-2" одержал победу над "Знамя Труда" со счетом 2:0. Фанаты сине-бело-голубых выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес форварда "Зенита" Александра Соболева.
Напомним, что нападающий перешел в петербургский клуб из московского "Спартака" этим летом. Сообщалось, что петербуржцы заплатили за игрока 10 миллионов евро.
Александр Медведев высказался об оскорбительных кричалках фанатов в адрес Александра Соболева
Председатель совета директоров "Зенита" Александр Медведев высказался об оскорбительных кричалках фанатов в адрес Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"