"Спартаку" надо отказаться от капитана команды Зобнина. Как отказались когда-то от Джикии. Он просто не умеет отбирать мяч без нарушений. Мастерства не хватает. Для того чтобы "Спартак" был чемпионом, Зобнин не может быть в этом составе. Тогда десять остальных должны за него играть. Это остатки прошлого "Спартака". Жиго и Джикия все время участвовали в атаках. И это всем нравилось, но сзади у них была дыра. Но если ты взят на контракт защитником, то чего ты лезешь вперед? Ты вначале обеспечь сзади оборону", - заявил Орлов.
Экс-капитан московского "Спартака" Георгий Джикия покинул стан красно-белых в конце прошлого сезона. Контракт защитника со "Спартаком" истек в мае 2024-го года и продлен не был. Джикия до сих пор остается в статусе свободного агента и не нашел себе новый клуб. Капитаном "Спартака" после ухода Джикии стал полузащитник Роман Зобнин.
Зобнин выступает за "Спартак" с лета 2016-го года. За его трансфер красно-белые заплатили московскому "Динамо" 3 миллиона евро. В текущем сезоне на счету 30-летнего футболиста 5 матчей за "Спартак" в РПЛ и Кубке России. В игре 7-го тура Премьер-лиги против казанского "Рубина" Зобнин был удален с поля за две желтые карточки на 62-й минуте, а подопечные Деяна Станковича вырвали минимальную победу, играя в меньшинстве. Единственный гол забил Эсекьель Барко.
Источник: "РБ Спорт"
Орлов: "Спартаку" надо отказаться от Зобнина, как отказались когда-то от Джикии
Футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал уровень игры капитана "Спартака" Романа Зобнина.
Фото: ФК "Зенит"