"Жалко и интересно, почему в России никто не подписал Миранчука. Наверняка у Антона встал вопрос найти себе клуб как можно быстрее, потому что трансферное окно вот-вот закроется, а играть надо. Не думаю, что он хочет сидеть до зимы без клуба.
Швейцарский чемпионат неплохой, у них хорошая сборная. После "Сьона" Миранчук может перейти в более статусный европейский клуб. Миранчуку 28 лет — это хороший возраст", - цитирует Миранчука "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник Антон Миранчук в ближайшее время перейдет в "Сьон" и подпишет контракт на два года с зарплатой в 1,5 миллионов евро за сезон.
В прошлом сезоне Миранчук провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 38 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и 7-ю результативными передачами. Полузащитник покинул клуб этим летом на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 6 миллионов евро.
После 6-ти сыгранных туров "Сьон" располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Швейцарии и имеет в своем активе 10 набранных очков. Лидирующую позицию занимает "Серветт", который имеет в своем активе 12 очков.
Александр Мостовой: жалко и интересно, почему в России никто не подписал Миранчука
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе Антона Миранчука в "Сьон".
Фото: ФК "Локомотив"