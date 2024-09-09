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Александр Мостовой: жалко и интересно, почему в России никто не подписал Миранчука

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе Антона Миранчука в "Сьон".
Фото: ФК "Локомотив"
"Жалко и интересно, почему в России никто не подписал Миранчука. Наверняка у Антона встал вопрос найти себе клуб как можно быстрее, потому что трансферное окно вот-вот закроется, а играть надо. Не думаю, что он хочет сидеть до зимы без клуба.

Швейцарский чемпионат неплохой, у них хорошая сборная. После "Сьона" Миранчук может перейти в более статусный европейский клуб. Миранчуку 28 лет — это хороший возраст", - цитирует Миранчука "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник Антон Миранчук в ближайшее время перейдет в "Сьон" и подпишет контракт на два года с зарплатой в 1,5 миллионов евро за сезон.

В прошлом сезоне Миранчук провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 38 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и 7-ю результативными передачами. Полузащитник покинул клуб этим летом на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 6 миллионов евро.

После 6-ти сыгранных туров "Сьон" располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Швейцарии и имеет в своем активе 10 набранных очков. Лидирующую позицию занимает "Серветт", который имеет в своем активе 12 очков.

Александр Мостовой Антон Миранчук Сьон Зарубежные трансферы
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