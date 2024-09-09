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Агент сообщил, что переход Уткина в турецкий "Хатайспор" сорвался

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Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника "Ростова" Даниила Уткина, сообщил, что трансфер игрока в турецкий "Хатайспор" сорвался.
Фото: ФК "Ростов"
"Сейчас мы в Турции. Конкретно сейчас приняли решение не подписывать контракт с "Хатайспором". Ещё не думали, как будет дальше", - цитирует Бердышева "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что полузащитник "Ростова" Даниил Уткин может перейти в "Хатайспор" на правах аренды с последующим правом выкупа.

В прошлом сезоне Даниил Уткин провел за южан во всех турнирах 31 матч и отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ростов Даниил Уткин Хатайспор Российские трансферы
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