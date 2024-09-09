"Я спокойно себя чувствовал, когда Лунёв пришёл в клуб. Всё нормально. Рад, что есть конкуренция", - цитирует Лещука "Чемпионат".
Напомним, что голкипер Андрей Лунев перешел в московское "Динамо" этим летом на правах свободного агента из азербайджанского "Карабаха". В текущем сезоне вратарь провел за бело-голубых во всех турнирах семь матчей, пропустил шесть мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в двух встречах.
После 7-ми сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата.
Голкипер "Динамо" Игорь Лещук высказался о конкуренции с Андреем Луневым
Вратарь "Динамо" Игорь Лещук рассказал о конкуренции с голкипером Андреем Луневым.
Фото: ФК "Динамо"