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Голкипер "Динамо" Игорь Лещук высказался о конкуренции с Андреем Луневым

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Вратарь "Динамо" Игорь Лещук рассказал о конкуренции с голкипером Андреем Луневым.
Фото: ФК "Динамо"
"Я спокойно себя чувствовал, когда Лунёв пришёл в клуб. Всё нормально. Рад, что есть конкуренция", - цитирует Лещука "Чемпионат".

Напомним, что голкипер Андрей Лунев перешел в московское "Динамо" этим летом на правах свободного агента из азербайджанского "Карабаха". В текущем сезоне вратарь провел за бело-голубых во всех турнирах семь матчей, пропустил шесть мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в двух встречах.

После 7-ми сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата.

Динамо Игорь Лещук Андрей Лунев
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