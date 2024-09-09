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Полузащитник "Ростова" Даниил Уткин может перейти в "Ахмат"

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Полузащитник "Ростова" Даниил Уткин интересен грозненскому "Ахмату".
Фото: ФК "Ростов"
По информации источника, грозненский "Ахмат" интересуется возможностью приобретения полузащитника "Ростова" Даниила Уткина.

Сегодня, 9-го сентября, футбольный агент Уткина сообщил, что его клиент не перейдет в турецкий "Хатайспор" - клуб хотел арендовать игрока до конца сезона с последующим правом выкупа.

Ранее Даниил Уткин выступал за "Краснодар" и грозненский "Ахмат". Полузащитник провел за грозненцев во всех турнирах 29 матчей и отметился 10-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 6 миллионов евро.

Источник: "СЭ".

Ростов Даниил Уткин Ахмат
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