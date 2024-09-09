По информации источника, грозненский "Ахмат" интересуется возможностью приобретения полузащитника "Ростова" Даниила Уткина.
Сегодня, 9-го сентября, футбольный агент Уткина сообщил, что его клиент не перейдет в турецкий "Хатайспор" - клуб хотел арендовать игрока до конца сезона с последующим правом выкупа.
Ранее Даниил Уткин выступал за "Краснодар" и грозненский "Ахмат". Полузащитник провел за грозненцев во всех турнирах 29 матчей и отметился 10-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 6 миллионов евро.
Источник: "СЭ".
Полузащитник "Ростова" Даниил Уткин может перейти в "Ахмат"
Полузащитник "Ростова" Даниил Уткин интересен грозненскому "Ахмату".
Фото: ФК "Ростов"