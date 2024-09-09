Пономарев: почему молодёжка не улетела вместе с главной командой? Все знали, что идёт тайфун. Зачем мучиться?

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в интервью Rusfootball.info высказался по поводу отмены товарищеского матча между молодежными сборными России и Вьетнама из-за погодных условий в Ханое. Встреча не была доиграна в целях безопасности участников матча.

Фото: РФС

- Наша главная сборная же улетела оттуда. Все знали же, что идёт тайфун! Что играть-то? Почему молодёжка не улетела из Ханоя вместе с главной командой? Что здесь выдумывать?



Почему сборная улетела? Потому что боялись, что что тайфун все разгонит. Этот вопрос должен решать РФС, но, мое мнение, молодёжке надо было улетать со сборной. Зачем мучиться?



Виктория Яковлева, Rusfootball.info