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Экс-игрок ЦСКА Ефремов: премиальные в клубе сильно урезали, когда началась ситуация на Донбассе

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Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал о том, как в "армейском" клубе платили премиальные после 2014 года.
Фото: Александр Сафонов / "Чемпионат"
"В 2014-м перестали платить любые премиальные за победы. Когда началась ситуация на Донбассе, Гинер, как я понял, потерял практически весь свой бизнес на Украине. Поэтому премиальные сильно урезали: давали какую-то сумму только в конце сезона и то — если вышли в Лигу чемпионов. При любом другом исходе денег было не видать", - приводит слова Ефремова Sport24.

С 2001 года президентом ПФК ЦСКА является предприниматель Евгений Гинер. На Украине он владел активами в энергетическом бизнесе и в банковской сфере. Под его руководством ЦСКА становился чемпионом России в сезонах 2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16.

Дмитрий Ефремов выступал за московский ЦСКА с января 2013 года до февраля 2020 года. В составе красно-синих полузащитник провёл 54 игры, в которых отдал 3 голевые передачи и получил 3 жёлтые карточки. За время выступления за "армейцев" дважды уходил в аренду - в чешский "Слован" и в "Оренбург".

Дмитрий Ефремов ЦСКА Евгений Гинер
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