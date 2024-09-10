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Экс-голкипер "Динамо" Антон Шунин рассказал, что происходило в раздевалке после поражения от "Краснодара"

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Бывший голкипер московского "Динамо" Антон Шунин вспомнил происходящее в раздевалке после поражения от "Краснодара" в 30-м туре РПЛ сезона-2023/2024 (0:1).
Фото: ФК "Динамо"
"Сначала — полнейшая тишина, опустошение. Потом кто-то что-то говорил. Тяжелейшее поражение, которое никого не устраивало. Самой ужасной была дорога домой ? пять-шесть часов на автобусе и потом ещё самолет. Все гоняли мысли, что можно было сделать иначе", - сказал Шунин в интервью "Чемпионату".

После 29-ти сыгранных туров в сезоне-2023/2024 московское "Динамо" лидировало в турнирной таблице российского чемпионата и опережало петербургский "Зенит" на два очка. В заключительном матче сезона бело-голубые на выезде уступили "Краснодару" со счетом 0:1, а команда Сергея Семака одержала домашнюю победу над "Ростовом" (2:1) и в шестой раз кряду стала чемпионом России.

Напомним, что 37-летний вратарь Антон Шунин покинул московское "Динамо" этим летом и на данный момент является свободным агентом. Голкипер на протяжении всей карьеры выступал за бело-голубых.

Динамо Шунин Антон
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