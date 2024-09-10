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Шунин: когда началась мобилизация, некоторым игрокам "Динамо" пришли повестки

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Бывший голкипер "Динамо" Антон Шунин рассказал, что некоторым игрокам бело-голубых присылали повестки во время мобилизации.
Фото: ФК "Динамо"
"У нас тогда часть футболистов не могла играть: ушёл ведущий защитник Ордец, потом — Андрей Воронин. Легионеры мыслями были не здесь. Наверное, им и семьи говорили: "Зачем вы там находитесь?" Но россиянам тоже было не легче. Мы сидели и думали: "Кого будут призывать, а кого нет?"

Я могу раскрыть секрет: когда началась мобилизация, некоторым игрокам "Динамо" пришли повестки. Просили сходить, пройти медобследование", - рассказал Шунин в интервью "Чемпионату".

По итогам сезона-2021/2022 московское "Динамо" заняло третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстало от чемпионского "Зенита" на 12 очков. По окончании сезона команду покинул немецкий специалист Сандро Шварц. В том сезоне бело-голубые дошли до финала Кубка России, где уступили московскому "Спартаку".

Антон Шунин покинул московское "Динамо" этим летом, голкипер выступал за клуб с 2007 года, на счету 37-летнего голкипера 15 матчей за сборную России. На данный момент Шунин является свободным агентом, сообщалось, что Антон может перейти в один из клубов Саудовской Аравии.

Шунин Антон Динамо
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