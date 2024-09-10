"Для меня является неожиданностью то, что Георгий Джикия не востребован клубами Российской премьер-лиги. Неожиданно и то, что нашими командами не был задействован Антон Миранчук. Мне это непонятно. Но мне трудно сейчас объективно оценить уровень формы Георгия Джикии, потому что он уже давно не играет", - цитирует Семина "РИА Новости".
Центральный защитник Георгий Джикия покинул московский "Спартак" этим летом по истечении контракта. В прошлом сезоне россиянин провел за красно-белых во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 3,5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Джикия может перейти в подмосковные "Химки" или махачкалинское "Динамо". В махачкалинском клубе рассказали, что сделали предложение Джикии и ждут ответа игрока.
Вчера, 9-го сентября, швейцарский "Сьон" объявил о переходе российского полузащитника Антона Миранчука на правах свободного агента.
Семин: для меня является неожиданностью то, что Георгий Джикия не востребован клубами РПЛ
Российский тренер Юрий Семин высказался о бывшем защитнике "Спартака" Георгии Джикии.
Фото: ФК "Спартак"